Какой будет сборная Бразилии на чемпионате мира-2026

Сборная Бразилии была главным фаворитом на чемпионате мира-2022, но не смогла взять золото в Катаре. Теперь «селесао» постараются вернуть титул через четыре года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, какой будет сборная Бразилии на турнире в США, Мексике и Канаде.

В последний раз сборная Бразилии выигрывала чемпионат мира в 2002 году, и ожидание нового трофея уже затянулось. «Селесао» всегда ставят задачу победить, и в США, Мексику и Канаду точно поедут с целью наконец-то это сделать. Благо состав у бразильцев должен быть вполне боевой.

В строю должны быть оба звёздных вратаря бразильцев. Алиссону будет 33 года, а Эдерсону – 32. Оба голкипера ещё имеют все шансы съездить даже на чемпионат мира-2030, если судить по возрасту. При этом бразильцы вправе рассчитывать, что уж как минимум один из вратарей ещё будет в форме.

Скорее всего, бразильцам придётся обновить фланги обороны. Дани Алвесу 39 лет, Данило и Алексу Сандро – по 31, а Теллесу – 29. Первый точно карьеру завершит, представителям «Ювентуса» уже будет довольно много лет, и они тоже могут повесить бутсы на гвоздь. Латераль «Севильи» ещё может быть в строю, но ему будет уже много лет.

Кто их заменит? Справа есть Винисиус Тобиас, который перебрался в мадридский «Реал». Пока он выступает за вторую команду, но вскоре его стоит ждать в основе. В «Манчестер Сити» надеются на Яна Коуту, который, правда, третий сезон ездит по арендам, но в английском клубе на него рассчитывают. С левым флангом всё сложнее. Ренан Лоди из мадридского «Атлетико» пошёл на понижение в «Ноттингем Форест». Можно вспомнить Гильермо Арану, но он в Европе не смог закрепиться и вернулся на родину. Однако на этой позиции, скорее всего, стоит ждать новое имя.

Зато в центре обороны у бразильцев всё должно быть спокойно. Тьяго Силва карьеру завершит, но и без него останется несколько хороших игроков. Маркиньосу будет 32 года, и он ещё должен будет быть в форме. Бремеру исполнится 29 лет, а Милитао – 28. Вспомним ещё про Габриэля, который выступает в «Арсенале», а он ещё моложе. В общем, стоит ожидать, что у «селесао» в центре защиты всё будет хорошо.

Скорее всего, бразильцы обновят опорную зону. К 2026 году Каземиро будет 34 года, Фреду – 33, Фабиньо – 32. Возможно, кто-то из них и доиграет до мундиаля в США, Мексике и Канаде, но биться об заклад на это вряд ли стоит. Судя по всему, в этой зоне будут действовать игроки, чьих имён мы пока не знаем. В Бразилии много говорят про 21-летнего Андре из «Флуминенсе», его ровесника Данило и 22-летнего Габриэла Менино из «Палмейраса», а также 18-летнего Андрея Сантоса из «Васко да Гама». Есть ещё Дуглас Луис в «Астон Вилле», но он пока не прогрессирует в должной мере. Пожалуй, именно центр поля у бразильцев должен вызывать наибольшее опасение накануне чемпионата-мира-2026.

Также в центре стоит ждать Бруну Гимараэса и Лукаса Пакета, которым будем по 28 лет. Стоит рассчитывать на их прогресс и поездку на следующий мундиаль.

Всё хорошо будет и с атакой. Даже Неймар в свои 34 года ещё может поехать на следующий мундиаль. Ришарлисону, Рафинье и Жезусу будет по 29, Антони и Винисиусу – по 26, Родриго и Мартинелли – по 25. Говорить про Педро сложно, он в Катаре особо ничем не отметился, но и ему будет лишь 29. Вся Бразилия ждёт прогресса от Эндрика, который должен успеть поиграть в «Реале» до следующего мундиаля. Прогресса может добиться Матеус Кунья, который довольно молод.

Как всегда, в Бразилии целая россыпь молодых футболистов, от которых ждут прогресса. В общем, уже сейчас можно утверждать, что «селесао» через четыре года будет одним из фаворитов турнира и постарается наконец-то вернуть трофей на родину.

Роман Андреев