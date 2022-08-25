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Чемпионат Китая по футболу

В китайском чемпионате арбитр удалил с поля врезавшегося в него игрока

 
25 Августа 2022 • 20:29 Комментировать
Ухань Цзалл
2:2
Хэнань Цзянье
окончен

В матче между «Хэнань Суншань» и «Ухань» произошел забавный эпизод, который, однако, закончился плачевно для его виновника.

«Хэнань» атаковал по левому флангу, и бразильский нападающий Энрике Дурадо, отработав в защите, спешил помочь команде в нападении и, двигаясь вперед, искал глазами момент передачи. Нарочно или нет, но на его пути при этом оказался арбитр матча - Ма Нинг.

Дурадо врезался в него, повалил судью, сам тоже едва удержался на ногах, но все же побежал дальше. Однако свисток арбитра его остановил - а за ним последовала и карточка красного цвета.

Решение арбитра очень удивило игроков «Хэнаня», которые долго пытались оспаривать его, но, в конце концов, смирились.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Китая Хэнань Цзянье Ухань Энрике Дурадо
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