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Чемпионат Китая по футболу

​Китайский клуб объявил об уходе Билича

09 Января 2022 • 11:12 Комментировать

Славен Билич больше не является тренером китайского «Бэйцзин Гоань». Пресс-служба клуба объявила о расторжении контракта с 53-летним хорватским тренером по соглашению сторон.

Билич проработал в «Бейцзин Гоань» ровно год. За это время команда провела 22 матча. В них было одержано 9 побед при 6 ничьих и 7 поражениях. «Бэйцзин Гоань» в прошлом чемпионате Китая занял пятое место.

«Бэйцзин Гоань» поблагодарил Славена Билича за проделанную работу и отменил, что с пониманием отнёсся к желанию тренера вернуться в Европу, чтобы быть ближе к семье.

Стоит отметить, что в своё время Славен Билич работал в России, где возглавлял московский «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Славен Билич Бэйцзин Гоань
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