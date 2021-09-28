Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» объявил о расставании с Фабио Каннаваро. Известный итальянец тренировал команду почти четыре года – с ноября 2017-го. За это время под руководством Каннаваро «Гуанчжоу» провёл 126 матчей. В них команда отпраздновала 79 побед при 23 ничьих и 24 поражениях.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Фабио Каннаваро желает поработать в родной Италии.

В качестве футболиста Фабио Каннаваро поиграл за многие клубы, в частности за «Парму», «Интер», «Ювентус» и «Реал». В 2006 года Каннаваро завоевал «Золотой мяч», выиграв несколькими месяцами ранее чемпионат мира со сборной Италии.