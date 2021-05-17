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​В Китае владелец клуба заставляет тренера ставить в состав своего сына, который весит 126 кг

17 Мая 2021, 14:56,

Необычные новости из Китая. Там богатый человек приобрёл клуб «Цзыбо Сандэй», который выступает во втором по рангу футбольном дивизионе страны. Этот богач заставляет тренера включать в состав своего сына. Это выглядело бы не так странно, если бы парень не весил 126 килограммов.

Как сообщает NewsLine, фактурный сын владельца клуба по условиям договора должен проводит на поле все 90 минут и выполнять все стандартные положения, включая пенальти.

После пяти игр «Цзыбо Сандэй» имеет в своём активе только один зачётный балл и два забитых гола. Вряд ли таким показателям можно удивляться, учитывая политику владельца клуба.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Цзыбо Сандэй
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Комментарии (1)
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2
sedon
17 Мая 2021, 15:29

Так может он для того и купил клуб, чтобы сын похудел благодаря регулярным играм и тренировкам? Но играть по 90 минут при таком весе, даже если просто ходить пешком - это жестоко.

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