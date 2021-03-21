​Тошич стал свободным агентом, его клуб расформировали

Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич обрёл статус свободного агента. Китайский клуб «Тайчжоу Юаньда» опубликовал заявление, в котором сообщил о своём расформировании, не называя причин. Вероятно, это связано с проблемами с финансированием. Клуб просуществовал четыре года.

Тошич выступал за «Тайчжоу Юаньда» на протяжении года. Теперь тридцатитрёхлетнему полузащитнику нужно искать новый клуб.

Напомним, что цвета ЦСКА Зоран Тошич защищал с 2010 по 2017 год. За это время полузащитник провёл во всех турнирах 241 матч, забил сорок семь голов и отдал сорок одну результативную передачу на партнёров.