​Тошич стал свободным агентом, его клуб расформировали

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21 Марта 2021, 10:47,
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Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич обрёл статус свободного агента. Китайский клуб «Тайчжоу Юаньда» опубликовал заявление, в котором сообщил о своём расформировании, не называя причин. Вероятно, это связано с проблемами с финансированием. Клуб просуществовал четыре года.
Тошич выступал за «Тайчжоу Юаньда» на протяжении года. Теперь тридцатитрёхлетнему полузащитнику нужно искать новый клуб.
Напомним, что цвета ЦСКА Зоран Тошич защищал с 2010 по 2017 год. За это время полузащитник провёл во всех турнирах 241 матч, забил сорок семь голов и отдал сорок одну результативную передачу на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зоран Тошич