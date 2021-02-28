Чемпионат Китая по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

​Чемпион Суперлиги Китая объявил о банкротстве

28 Февраля 2021, 11:24,

Китайский клуб «Цзянсу Сунин» объявил о своём банкротстве, передаёт CGTN. Ранее появилась информация о том, что клуб задолжал футболистам заработную плату за три месяца, а также бонус за завоевание чемпионского титула Суперлиги.

«Цзянсу Сунин» завоевал титул китайской Суперлиги впервые в своей истории всего лишь четыре месяца назад. В начале февраля клуб был переименован в «Цзянсу ФК» в рамках изменения политики Китайской футбольной ассоциации, решившей запретить использование названий спонсоров в именах клубов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Цзянсу Сунин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью