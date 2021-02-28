​Чемпион Суперлиги Китая объявил о банкротстве

Китайский клуб «Цзянсу Сунин» объявил о своём банкротстве, передаёт CGTN. Ранее появилась информация о том, что клуб задолжал футболистам заработную плату за три месяца, а также бонус за завоевание чемпионского титула Суперлиги.

«Цзянсу Сунин» завоевал титул китайской Суперлиги впервые в своей истории всего лишь четыре месяца назад. В начале февраля клуб был переименован в «Цзянсу ФК» в рамках изменения политики Китайской футбольной ассоциации, решившей запретить использование названий спонсоров в именах клубов.