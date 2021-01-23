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Бенитес объявил об уходе из китайского клуба, тренером интересовался «Спартак»

23 Января 2021, 16:14,

Динамо Москва

Известный испанский специалист Рафаэль Бенитес остался без работы. Тренер расторг трудовой договор с китайским клубом «Далянь Про».

60-летний наставник написал прощальное письмо, которое опубликовано на его сайте. Главной причиной расставания с китайским клубом был назван коронавирус. Бенитес хочет находиться ближе к своим родным в период пандемии.

Рафаэль возглавил «Далянь Про» в 2019-м году. В минувшем сезоне команда финишировала на 12-м месте в чемпионате Китая.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах испанского тренера заинтересованы сборная Чили, лондонский «Арсенал» и московский «Спартак».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рафаэль Бенитес
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Комментарии (2)
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0
c d
23 Января 2021, 18:02

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0
k-007
23 Января 2021, 16:31

ох, нифига себе! Как-то пропустил я момент когда он в Китай уехал, вроде бы кого-то в АПЛ тренировал...
Если у него еще есть спортивный интерес в тренерстве - то я бы посмотрел на него в Спартаке - очень не плохое приобретение было бы. НО это если у него еще есть спортивный интерес, а не просто бабло заработать

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