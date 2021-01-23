Бенитес объявил об уходе из китайского клуба, тренером интересовался «Спартак»

Известный испанский специалист Рафаэль Бенитес остался без работы. Тренер расторг трудовой договор с китайским клубом «Далянь Про».

60-летний наставник написал прощальное письмо, которое опубликовано на его сайте. Главной причиной расставания с китайским клубом был назван коронавирус. Бенитес хочет находиться ближе к своим родным в период пандемии.

Рафаэль возглавил «Далянь Про» в 2019-м году. В минувшем сезоне команда финишировала на 12-м месте в чемпионате Китая.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах испанского тренера заинтересованы сборная Чили, лондонский «Арсенал» и московский «Спартак».