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Билич возглавил китайский клуб

06 Января 2021, 11:17,

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Известный хорватский специалист Славен Билич трудоустроился в чемпионате Китая. 52-летний наставник подписал трудовое соглашение с «Бэйцзин Гоань», об этом информирует пресс-служба клуба.

Контракт Билича с коллективом из Пекина рассчитан на два года.

Напомним, что последним местом работы Славена был английский «Вест Бромвич». Хорват был отправлен в отставку 16-го декабря 2020-го года.

В чемпионате России хорватский специалист известен по выступлениям за московский «Локомотив». Билич занимал пост главного тренера «железнодорожников» с 2012-го по 2013-й год.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Славен Билич, Бэйцзин Гоань
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