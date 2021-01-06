Билич возглавил китайский клуб

Известный хорватский специалист Славен Билич трудоустроился в чемпионате Китая. 52-летний наставник подписал трудовое соглашение с «Бэйцзин Гоань», об этом информирует пресс-служба клуба.

Контракт Билича с коллективом из Пекина рассчитан на два года.

Напомним, что последним местом работы Славена был английский «Вест Бромвич». Хорват был отправлен в отставку 16-го декабря 2020-го года.

В чемпионате России хорватский специалист известен по выступлениям за московский «Локомотив». Билич занимал пост главного тренера «железнодорожников» с 2012-го по 2013-й год.