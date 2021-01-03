​Пелле покинул «Шаньдун Лунэн»

|
03 Января 2021, 14:37,
|
|
Итальянский нападающий Грациано Пелле покинул китайский «Шаньдун Лунэн». Клуб посредством своего официального сайта объявил о том, что контракт с 35-летним футболистом продлеваться не будет.
В 133 матчах за китайский клуб на протяжении четырёх лет Пелле забил 63 гола. «Шаньдун Лунэн» поблагодарил футболиста и пожелал ему успехов в будущем.
Грациано Пелле выступал за множество европейских клубов, в частности за «Саутгемптон», «Фейеноорд», «Парму» и родной «Лечче». Ранее появлялась информация, что Пелле может перейти в «Ювентус», ведь туринцы ищут альтернативу для Альваро Мораты на острие атаки.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Грациано Пелле, Шаньдун Лунэн