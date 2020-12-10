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В Китае отменили матч из-за недостаточно чёрных волос у футболистки

10 Декабря 2020, 23:23,

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Матч женских команд китайских университетов Фучжоу и Дзимэй был отменён из-за странного правила, сообщает ESPN. Департамент образования провинции Фуцзянь запрещает спортсменам красить волосы, делать необычные прически и носить украшения, а также мужчинам-спортсменам нельзя играть с длинными волосами. Также запрещены татуировки.

Девушки из университета Фучжоу собирались играть с крашенными волосами, но в итоге были вынуждены повторно их красить в черный цвет. Тем не менее, организаторы не допустили одну футболистку, волосы которой были «недостаточно черными». В итоге у команды Фучжоу не набралось достаточного количества игроков, матч был отменен.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Курьёз
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