В Китае отменили матч из-за недостаточно чёрных волос у футболистки

Матч женских команд китайских университетов Фучжоу и Дзимэй был отменён из-за странного правила, сообщает ESPN. Департамент образования провинции Фуцзянь запрещает спортсменам красить волосы, делать необычные прически и носить украшения, а также мужчинам-спортсменам нельзя играть с длинными волосами. Также запрещены татуировки.

Девушки из университета Фучжоу собирались играть с крашенными волосами, но в итоге были вынуждены повторно их красить в черный цвет. Тем не менее, организаторы не допустили одну футболистку, волосы которой были «недостаточно черными». В итоге у команды Фучжоу не набралось достаточного количества игроков, матч был отменен.