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Балотелли может прийти в ЦСКА, но не московский

26 Сентября 2024 • 12:55 Комментировать

Нападающий Марио Балотелли уже несколько месяцев пребывает в статусе свободного агента после ухода из турецкого «Адана Демирспор». Продолжить карьеру 34-летний итальянец может в Болгарии. Как сообщает местный Topsport, переговоры по Балотелли ведёт ЦСКА из Софии.

Марио Балотелли по ходу карьеры поиграл за многие клубы, в частности за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан» и «Ливерпуль». Форвард известен непростым характером, в связи с чем у него часто возникали проблемы дисциплинарного характера.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt сейчас оценивает Марио Балотелли в 650 тысяч евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Цска София Марио Балотелли
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