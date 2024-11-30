Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Суперлига Швейцарии

Антону Миранчуку не нужна операция

30 Ноября 2024 • 18:32 Комментировать

Владимир Кузьмичёв, который представляет полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, высказался о состоянии игрока. Ранее президент швейцарского клуба Кристиан Константин заявил, что Миранчук вернётся на поле в январе.

«Президент «Сьона» говорил, что Миранчук не сыграет в этом году. Думаю, эта информация соответствует действительности. Травма несерьёзная, не будет хирургического вмешательства или чего-то ещё. Всё будет нормально», - цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

Антон Миранчук подписал трудовое соглашение с клубом «Сьон» в сентябре. С тех пор 29-летний полузащитник поучаствовал в семи официальных матчах, не отмечаясь при этом результативными действиями.

«Сьон» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сьон Владимир Кузьмичёв Антон Миранчук ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти высказался о Мбаппе после поражения «Реала» Директор «Ростов Арены» назвал сумму ущерба стадиону от Станковича Головин заявил, что не перейдёт в «Зенит» из-за Соболева Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» ​Беллингем прокомментировал промах Мбаппе К 86-й минуте ПСВ уступал 0:2, но выиграл - такого в Лиге чемпионов ещё не было Из-за кого «Спартак» проиграл в Ростове: вот три худших игрока матча, хотя можно было назвать и десять Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о Салахе и Мбаппе Модрич прокомментировал поражение «Реала» от «Ливерпуля» Романцев прокомментировал решение Карпина по Дзюбе
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ
Спортивные новости
«Трактор» взял верх над «Автомобилистом» в КХЛ «Салават Юлаев» разобрался со «Спартаком» в КХЛ СКА в гостях выиграл результативную перестрелку у «Амура» Гол Окулова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в КХЛ «Автомобилист» справился с «Авангардом» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
30.11.24 в 20:00
Ивердон Ивердон
Люцерн Люцерн
3.95 3.90 1.75
Видео
30.11.24 в 20:00
Базель Базель
Лозанна Лозанна
1.90 3.75 3.45
Видео
30.11.24 в 22:30
Цюрих Цюрих
Грасcхоппер Грасcхоппер
1.82 3.55 4.00
Видео
01.12.24 в 16:15
Винтертур Винтертур
Сьон Сьон
3.75 3.65 1.85
Видео
01.12.24 в 18:30
Янг Бойз Янг Бойз
Санкт-Галлен Санкт-Галлен
1.84 3.95 3.55
Видео
01.12.24 в 18:30
Серветт Серветт
Лугано Лугано
2.06 3.40 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Ноября
18:32 · Швейцария
Антону Миранчуку не нужна операция
13:13 · Швейцария
В «Сьоне» рассказали, когда вернётся Миранчук
23 Ноября
14:58 · Швейцария
«Сьон» потерял Миранчука до конца года
22 Ноября
21:50 · Швейцария
Тренер «Сьона» рассказал, когда восстановится Антон Миранчук
12:31 · США. МЛС
Смородская: «Мало верю, что Миранчуки еще сыграют вместе»
19 Ноября
14:58 · США. МЛС
Алексей Миранчук раскрыл своё желание Деду Морозу
17 Ноября
14:26 · Швейцария
Названы сроки восстановления Антона Миранчука
13:40 · Швейцария
В «Сьоне» не сожалеют о подписании Миранчука
14 Ноября
18:33 · Швейцария
Сёмин объяснил, для чего «Сьон» взял Миранчука
13 Ноября
18:55 · Швейцария
В «Сьоне» рассказали, сколько недель пропустит Миранчук из-за травмы
11 Ноября
12:23 · Швейцария
Антон Миранчук может не сыграть до конца года
07 Ноября
20:04 · Швейцария
В «Сьоне» рассказали, почему Антон Миранчук не поедет в сборную России
16:39 · Швейцария
Янбаев похвалил Миранчука за переезд в Швейцарию
06 Ноября
19:23 · Швейцария
Митрюшкин: «После «Сьона» у Антона Миранчука будут варианты в Европе»
30 Октября
16:20 · Швейцария
Жирков: «Миранчуку нужно время, чтобы заиграть в «Сьоне»
29 Октября
15:28 · США. МЛС
Президент «Сьона»: «Антон Миранчук технически сильнее Алексея Миранчука»
14:54 · Франция. Лига 1
Антон Миранчук назвал два клуба из Франции, проявлявших к нему интерес
14:31 · Швейцария
Антон Миранчук высказался о зарплате в «Сьоне»
14:11 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук объяснил, почему не пошёл в «Зенит»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук сообщил, от какой зарплаты отказался в «Локомотиве»
28 Октября
15:27 · Швейцария
В «Сьоне» высказались о вызове Миранчука в сборную России
24 Октября
14:35 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не хотел купить Антона Миранчука эксклюзив
12:13 · Швейцария
В «Сьоне» допускают продажу Миранчука в топ-чемпионат
22 Октября
14:55 · Швейцария
Агент Миранчука: «Рассчитываем, что через год-полтора клуб из Италии купит Антона за 5-8 млн евро»
21 Октября
18:35 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» отказалось от Антона Миранчука – названа причина
Все новости