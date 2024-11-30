Антону Миранчуку не нужна операция

Владимир Кузьмичёв, который представляет полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, высказался о состоянии игрока. Ранее президент швейцарского клуба Кристиан Константин заявил, что Миранчук вернётся на поле в январе.

«Президент «Сьона» говорил, что Миранчук не сыграет в этом году. Думаю, эта информация соответствует действительности. Травма несерьёзная, не будет хирургического вмешательства или чего-то ещё. Всё будет нормально», - цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

Антон Миранчук подписал трудовое соглашение с клубом «Сьон» в сентябре. С тех пор 29-летний полузащитник поучаствовал в семи официальных матчах, не отмечаясь при этом результативными действиями.

«Сьон» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.