В «Сьоне» рассказали, когда вернётся Миранчук

Кристиан Константин, который занимает пост президента в швейцарском «Сьоне», поделился обновлённой информацией о состоянии полузащитника Антона Миранчука. По словам руководителя клуба, 29-летний футболист больше не появится на поле в 2024 году.

«Миранчук не сыграет в этом году. Осталась неделя до паузы в чемпионате, поэтому мы не собираемся рисковать его здоровьем. Антон вернётся на поле в январе», - цитирует Константина Sport24.

За «Сьон» Антон Миранчук провёл семь официальных матчей. В них результативными действиями российский футболист не отмечался.

Напомним, что летом Миранчук покинул «Локомотив» в связи с истечением срока контракта.