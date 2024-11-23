«Сьон» потерял Миранчука до конца года

Президент «Сьона» Кристиан Константин поделился комментарием о состоянии российского хавбека команды Антона Миранчука.

Напомним, 29-летний футболист пропустил последний матч чемпионата Швейцарии из-за травмы.

«Возможно, Миранчук не сыграет до конца этого года. Есть осложнения — у Антона проблемы с мышцами живота», — приводит слова Константина Sport24.

Функционер добавил, что заключительный матч перед паузой «Сьон» проведет 15 декабря, но Миранчук может не успеть восстановиться за три недели.

В этом сезоне Миранчук появился на поле в семи встречах чемпионата Швейцарии, но результативными действиями не отметился.