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«Сьон» потерял Миранчука до конца года

23 Ноября 2024 • 14:58 Комментировать
Лозанна
...
Сьон
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Через 6 ч. 54 мин.

Президент «Сьона» Кристиан Константин поделился комментарием о состоянии российского хавбека команды Антона Миранчука.

Напомним, 29-летний футболист пропустил последний матч чемпионата Швейцарии из-за травмы.

«Возможно, Миранчук не сыграет до конца этого года. Есть осложнения — у Антона проблемы с мышцами живота», — приводит слова Константина Sport24.

Функционер добавил, что заключительный матч перед паузой «Сьон» проведет 15 декабря, но Миранчук может не успеть восстановиться за три недели.

В этом сезоне Миранчук появился на поле в семи встречах чемпионата Швейцарии, но результативными действиями не отметился.

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