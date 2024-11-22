Тренер «Сьона» рассказал, когда восстановится Антон Миранчук

Главный тренер «Сьона» Дидье Толо рассказал, когда от травмы восстановится российский полузащитник швейцарского клуба Антон Миранчук.

«Антон Миранчук может вернуться после первой недели декабря», - цитирует Толо пресс-служба «Сьона».

Напомним, что Миранчук оказался в «Сьоне» в прошлое трансферное окно свободным агентом. В текущем сезоне Антон ещё не оформил ни одного голевого действия за швейцарский клуб, сыграв в семи встречах швейцарского чемпионата.

Ранее Миранчук выступал за московский «Локомотив», с которым по окончании прошлого сезона не подписал новый контракт взамен истёкшего.