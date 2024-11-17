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Названы сроки восстановления Антона Миранчука

17 Ноября 2024 • 14:26 Комментировать

Полузащитник Антон Миранчук недавно угодил в лазарет швейцарского «Сьона». Кристиан Константин, который занимает пост президента клуба, ответил на вопрос, когда Миранчук снова будет в строю.

«Примерно месяц восстановления, но пока это точно не определено. Наши врачи наблюдают за Антоном каждый день», - цитирует Константина Sport24.

Всего за «Сьон» Антон Миранчук провёл семь официальных матчей. В них результативными действиями полузащитник не отмечался.

Напомним, что контракт со швейцарским клубом Миранчук подписал в сентябре после нескольких месяцев пребывания в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Сьон Антон Миранчук Кристиан Константин ещё теги
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