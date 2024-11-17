В «Сьоне» не сожалеют о подписании Миранчука

Президент «Сьона» Кристиан Константин не жалеет о подписании полузащитника сборной России Антона Миранчука.

«Мы не жалеем о подписании Миранчука. Антону требуется время для адаптации. Скоро он будет на высшем уровне!» - цитирует Константина Sport24.

Миранчук стал игроком «Сьона» в начале сентября, подписав контракт на два сезона, по информации, которая неоднократно появлялась в СМИ, россиянин является самым выскооплачиваемым футболистом клуба и одним из самых во всём чемпионате Швейцарии.

29-летний полузащитник сыграл семь матчей за «Сьон», но голевыми действиями не отметился, на данный момент он восстанавливается от травмы.