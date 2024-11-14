Сёмин объяснил, для чего «Сьон» взял Миранчука

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о травме российского хавбека «Сьона» Антона Миранчука.

Специалист заявил, что травмы — это часть футбола, но никто не любит ждать, пока футболист восстанавливается, ведь нужно решать задачи.

— Особенной проблемы в травме не вижу, но в то же время Антона брали в «Сьон», чтобы он играл важную роль и поднял команду с низов турнирной таблицы, — приводит слова Сёмина «ВсеПроСпорт».

Напомним, 29-летний Миранчук присоединился к «Сьону» в сентябре. В составе новой команды он появился на поле в семи матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

Ранее сообщалось, что российский хавбек пропустит около месяца.