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В «Сьоне» рассказали, сколько недель пропустит Миранчук из-за травмы

13 Ноября 2024 • 18:55 Комментировать
Лозанна
...
Сьон
23.11 22:30

Президент «Сьона» Кристиан Константин ответил на вопрос о том, сколько времени уйдёт на восстановление хавбека команды Антона Миранчука.

— Насчет травмы Антона сложно сказать. Но я думаю, что он выбыл на срок между 4 и 5 неделями, — приводит слова функционера Odds.ru.

Напомним, 29-летний Миранчук перебрался в «Сьон» в сентябре. В составе швейцарской команды российский полузащитник принял участие в семи матчах, в которых не отметился результативными действиями.

После 14 туров «Сьон» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, сумев пополнить свою копилку на 17 очков.

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Сьон Антон Миранчук Кристиан Константин ещё теги

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