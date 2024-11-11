Антон Миранчук может не сыграть до конца года

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук может не выйти на поле до конца текущего года.

Как сообщается на страницах «Спорт-Экспресса», 29-летний россиянин испытывает проблемы с мышцами бедра. Вполне вероятно, что Миранчук не появится на поле до новогоднего перерыва. Первый матч после праздничной паузы «Сьон» проведет на своем поле с «Грассхоппером» 18 января.

Антон пополнил ряды «Сьона» в сентябре. Полузащитник подписал с клубом двухлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне чемпионата Швейцарии Миранчук провел семь поединков, не отметившись голевыми действиями.