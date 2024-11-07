В «Сьоне» рассказали, почему Антон Миранчук не поедет в сборную России

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал, почему российский полузащитник команды Антон Миранчук оказался вне списка сборной России на ноябрьские матчи.

«У Антона Миранчука травма приводящей мышцы. Именно поэтому он не поедет в сборную России», - сказал Константин для портала Sport24.

Напомним, Антон пополнил «Сьон» в конце прошедшего трансферного окна. За семь матчей в новом клубе ему пока не удалось оформить голы и голевые передачи.

Сборная России 15 ноября сыграет в Краснодаре с командой Брунея, а 19 ноября – в Волгограде с командой Сирии.

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