Янбаев похвалил Миранчука за переезд в Швейцарию

Бывший футболист сборной России Ренат Янбаев высказался о переходе полузащитника Антона Миранчука в «Сьон».

— Он молодец, что поехал в чемпионат Швейцарии. Я не считаю его слабым. Наверное, он давно хотел попробовать себя в Европе, как и брат, — приводит слова Янбаева портал «Чемпионат».

Миранчук покинул «Локомотив» минувшим летом, отказавшись продлевать трудовой договор с клубом. В сентябре 29-летний хавбек заключил двухлетний контракт со «Сьоном».

В футболке швейцарского коллектива Миранчук принял участие в семи матчах, в которых не смог отметиться результативными действиями.