Митрюшкин: «После «Сьона» у Антона Миранчука будут варианты в Европе»

Экс-голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин, выступающий за «Локомотив», высказался о перспективах полузащитника Антона Миранчука в Европе.

«Если они берут игрока, то примерно уже понимают, что и как дальше будет развиваться. Поэтому уверен, что после «Сьона» у Антона будут варианты в Европе», — приводит слова Митрюшкина «РБ Спорт».

Напомним, после окончания прошлого сезона Миранчук покинул «Локомотив» свободным агентом, а в сентябре заключил двухлетний трудовой договор со швейцарским «Сьоном».

В футболке новой команды 29-летний россиянин сыграл в семи матчах чемпионата Швейцарии, но отметиться результативными действиями ему пока не удалось.