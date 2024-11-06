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Митрюшкин: «После «Сьона» у Антона Миранчука будут варианты в Европе»

06 Ноября 2024 • 19:23 Комментировать
Сьон
...
Люцерн
10.11 16:15

Экс-голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин, выступающий за «Локомотив», высказался о перспективах полузащитника Антона Миранчука в Европе.

«Если они берут игрока, то примерно уже понимают, что и как дальше будет развиваться. Поэтому уверен, что после «Сьона» у Антона будут варианты в Европе», — приводит слова Митрюшкина «РБ Спорт».

Напомним, после окончания прошлого сезона Миранчук покинул «Локомотив» свободным агентом, а в сентябре заключил двухлетний трудовой договор со швейцарским «Сьоном».

В футболке новой команды 29-летний россиянин сыграл в семи матчах чемпионата Швейцарии, но отметиться результативными действиями ему пока не удалось.   

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сьон Антон Миранчук Антон Митрюшкин ещё теги

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