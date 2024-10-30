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Жирков: «Миранчуку нужно время, чтобы заиграть в «Сьоне»

30 Октября 2024 • 16:20 Комментировать
Сьон
...
Цюрих
Через 5 ч. 4 мин.

Бывший защитник «Челси» Юрий Жирков высказался о перспективах российского хавбека Антона Миранчука в швейцарском «Сьоне».

«Переезд в другую страну — это большое дело. Все равно нужно время, чтобы там заиграть в полной мере. Думаю, в ближайшие дни, недели у него все будет нормально», — приводит слова Жиркова Metaratings.

Напомним, 29-летний Миранчук присоединился к «Сьону» в сентябре текущего года. На счету россиянина пять выходов на поле в составе новой команды, но пока ни одного результативного действия.

Трудовой договор Миранчука со «Сьоном» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в шесть миллионов евро.

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