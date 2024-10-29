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Антон Миранчук высказался о зарплате в «Сьоне»

29 Октября 2024 • 14:31 Комментировать

Антон Миранчук в интервью для канала Нобеля Арустамяна признался, что «Локомотив» предлагал ему около 1,6 миллиона евро в год. И всё же полузащитник переехал в другую страну, подписав контракт со «Сьоном».

- Предложение «Сьона» такое же или хуже, чем было в «Локомотиве»?

- Хуже, чем было в «Локомотиве». Но я на это пошёл. Оно не совсем хуже, но оно хуже. Я просил адекватные условия просил для Европы. Но потом я понял, что может быть сложнее, и сказал, что давайте попробуем ниже условия. Они меня устраивают, но не так, как в «Локо», естественно, - сказал Миранчук на канале Nobel.

Антон Миранчук провёл за «Сьон» пять матчей. Результативными действиями полузащитник не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Сьон Антон Миранчук
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