В «Сьоне» высказались о вызове Миранчука в сборную России

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук попал в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор. Комментарий на этот счёт дал Кристиан Константин, который в «Сьоне» занимает пост президента.

«Общались с Антоном. Он точно поедет в сборную России в ноябре», - цитирует Константина Sport24.

В следующем месяце сборная России проведёт два товарищеских матча: против Брунея (15 ноября в Краснодаре) и Сирии (19 ноября в Волгограде).

Напомним, что Антон Миранчук заключил контракт со «Сьоном» в сентябре. До того момента полузащитник провёл несколько месяцев в статусе свободного агента.