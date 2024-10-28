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В «Сьоне» высказались о вызове Миранчука в сборную России

28 Октября 2024 • 15:27 Комментировать

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук попал в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор. Комментарий на этот счёт дал Кристиан Константин, который в «Сьоне» занимает пост президента.

«Общались с Антоном. Он точно поедет в сборную России в ноябре», - цитирует Константина Sport24.

В следующем месяце сборная России проведёт два товарищеских матча: против Брунея (15 ноября в Краснодаре) и Сирии (19 ноября в Волгограде).

Напомним, что Антон Миранчук заключил контракт со «Сьоном» в сентябре. До того момента полузащитник провёл несколько месяцев в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Сьон Сборная России Антон Миранчук Кристиан Константин ещё теги
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