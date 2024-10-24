В «Сьоне» допускают продажу Миранчука в топ-чемпионат

Глава швейцарского «Сьона» Кристиан Константен в беседе с журналистами высказался относительно возможного перехода российского полузащитника Антона Миранчука в другой клуб.

«Продажа Миранчука через год в топ-чемпионат? Возможно. Антон уже адаптируется к чемпионату Швейцарии. После этого посмотрим, что будет дальше», - приводит слова президента швейцарского клуба «Спорт-Экспресс».

Миранчук пополнил ряды швейцарского клуба в минувшее трансферное окно на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник сыграл четыре поединка, не отметившись результативным действиями. Его предыдущим местом работы был московский «Локомотив».