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В «Сьоне» допускают продажу Миранчука в топ-чемпионат

24 Октября 2024 • 12:13 Комментировать

Глава швейцарского «Сьона» Кристиан Константен в беседе с журналистами высказался относительно возможного перехода российского полузащитника Антона Миранчука в другой клуб.

«Продажа Миранчука через год в топ-чемпионат? Возможно. Антон уже адаптируется к чемпионату Швейцарии. После этого посмотрим, что будет дальше», - приводит слова президента швейцарского клуба «Спорт-Экспресс».

Миранчук пополнил ряды швейцарского клуба в минувшее трансферное окно на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник сыграл четыре поединка, не отметившись результативным действиями. Его предыдущим местом работы был московский «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Сьон Кристиан Константен Антон Миранчук ещё теги
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