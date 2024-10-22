Агент Миранчука: «Рассчитываем, что через год-полтора клуб из Италии купит Антона за 5-8 млн евро»

Агент Вадим Шпинёв, который работает с полузащитником «Сьона» Антоном Миранчуком, высказался о перспективах футболиста. Как известно, в сентябре игрок подписал контракт со «Сьоном» после нескольких месяцев в статусе свободного агента.

«Наш расчёт, что через год-полтора итальянский клуб купит его за 5-8 миллионов евро при лучшем выступлении. Мы перешли в Швейцарию c прицелом на будущее», - цитирует Шпинёва Metaratings.

В чемпионате Швейцарии Антон Миранчук поучаствовал в четырёх матчах. В них российский полузащитник не отмечался результативными действиями в виде голов или голевых передач на партнёров.