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Президент «Сьона» высказался о состоянии Миранчука

13 Октября 2024 • 14:43 Комментировать

Кристиан Константин, который занимает пост президента в «Сьоне», дал комментарий по поводу состояния полузащитника Антона Миранчука. Ранее появлялась информация о том, что российский футболист травмировался в товарищеском матче.

«Ничего особенного не произошло. Немного усталости», - цитирует Константина «ВсёПроСпорт».

Напомним, что Антон Миранчук подписал контракт с «Сьоном» в сентябре. До того момента полузащитник провёл несколько месяцев в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

На текущий момент «Сьон» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сьон Антон Миранчук Кристиан Константин ещё теги
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