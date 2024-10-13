Президент «Сьона» высказался о состоянии Миранчука

Кристиан Константин, который занимает пост президента в «Сьоне», дал комментарий по поводу состояния полузащитника Антона Миранчука. Ранее появлялась информация о том, что российский футболист травмировался в товарищеском матче.

«Ничего особенного не произошло. Немного усталости», - цитирует Константина «ВсёПроСпорт».

Напомним, что Антон Миранчук подписал контракт с «Сьоном» в сентябре. До того момента полузащитник провёл несколько месяцев в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

На текущий момент «Сьон» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.