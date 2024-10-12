Антон Миранчук забил первый гол за «Сьон»

Бывший хавбек московского «Локомотива» Антон Миранчук, ныне выступающий в составе «Сьона», отметился дебютным голом за швейцарский клуб. 28-летний полузащитник поразил ворота «Лозанны» в товарищеской встрече, проходящей в эти минуты.

Миранчук пополнил ряды швейцарского коллектива в сентябре текущего года. Россиянин подписал двухлетнее трудовое соглашение со «Сьоном». Трансферная стоимость полузащитника оценивается в шесть миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Швейцарии хавбек поучаствовал в трех поединках, в которых получил одну желтую карточку.