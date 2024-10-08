В «Сьоне» оценили первые матчи Антона Миранчука

Кристиан Константен, который является президентом швейцарского «Сьона», высказался о первых матчах российского хавбека Антон Миранчука за команду.

«Миранчук хорошо интегрируется в состав «Сьона». Пауза поможет Антону продолжить адаптацию. Он хорошо провел стартовые матчи за «Сьон», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Миранчук присоединился к швейцарскому коллективу на правах свободного агента. Его предыдущим местом работы был московский «Локомотив».

В сезоне-2024/2025 28-летний российский хавбек поучаствовал в трех поединках без голевых действий.