Тренер «Сьона» оценил готовность Антона Миранчука

Дидье Толо, который занимает пост главного тренера швейцарского «Сьона», поделился мнением об игровых кондициях российского хавбека Антона Миранчука.
«Антон занимался индивидуально в течение нескольких месяцев. Ему нужно время для того, чтобы набрать оптимальную форму. Миранчук продолжает работать», - передает слова специалиста Le Nouvelliste.
Миранчук пополнил ряды швейцарского клуба на правах свободного агента. 28-летний россиянин заключил двухлетний трудовой договор со «Сьоном».
В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в трех поединках, не отметившись голевыми действиями.
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