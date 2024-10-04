Ненахов: «Самое главное, чтобы Миранчук прогрессировал в «Сьоне»

Защитник столичного «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал переход хавбека Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

Ненахов заявил, что хотел бы пожелать удачи российскому игроку в Швейцарии.

— Тут даже больше и оценивать этот шаг никак не нужно. Самое главное, чтобы он там прогрессировал. Это самое важное, — приводит слова Ненахова Legalbet.

Напомним, в летнее трансферное окно Миранчук принял решение покинуть «Локомотив» свободным агентом и подписал двухлетний трудовой договор со «Сьоном».

В составе швейцарского коллектива 28-летний полузащитник принял участие в двух матчах Суперлиги, в которых не смог отметиться голевыми действиями.