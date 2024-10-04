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Суперлига Швейцарии

Ненахов: «Самое главное, чтобы Миранчук прогрессировал в «Сьоне»

04 Октября 2024 • 20:54 Комментировать
Сьон
...
Ивердон
Через 21 ч. 50 мин.

Защитник столичного «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал переход хавбека Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».  

Ненахов заявил, что хотел бы пожелать удачи российскому игроку в Швейцарии.

— Тут даже больше и оценивать этот шаг никак не нужно. Самое главное, чтобы он там прогрессировал. Это самое важное, — приводит слова Ненахова Legalbet.

Напомним, в летнее трансферное окно Миранчук принял решение покинуть «Локомотив» свободным агентом и подписал двухлетний трудовой договор со «Сьоном».

В составе швейцарского коллектива 28-летний полузащитник принял участие в двух матчах Суперлиги, в которых не смог отметиться голевыми действиями.

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