Президент «Сьона» ответил, когда Миранчук наберёт форму

Президент «Сьона» Кристиан Константин поделился комментарием о том, когда российский полузащитник команды Антон Миранчук сможет играть по 90 минут.

«Думаю, после международной паузы он будет готов на все сто процентов. Миранчук набирает обороты», — приводит слова функционера «Спорт День за Днем».

Напомним, 28-летний Миранчук присоединился к «Сьону» в начале сентября. В составе швейцарского коллектива хавбек появился на поле в двух матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

По итогам восьми туров «Сьон» находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, набрав 11 очков.