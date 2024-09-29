Президент «Сьона»: «Мы ждём от Миранчука не слов, а голевых действий»

Президент «Сьона» Кристиан Константин ответил на вопрос о том, какие цели стоят перед командой и Антоном Миранчуком.

«В футболе голы — это слова. Но мы ждем от Антона не слов, а голевых действий. Чтобы иметь титулы и быть выше всех в таблице, надо побеждать в каждом матче», — заявил Константин Sport24.

Функционер добавил, что цель «Сьона» — победа в каждом матче, а уже после борьба за чемпионство и Лига чемпионов.

Напомним, в летнее трансферное окно 28-летний Миранчук подписал контракт со «Сьоном» на два года. В составе швейцарской команды хавбек принял участие в двух матчах, в которых не отметился голевыми действиями.