Миранчук может выйти в стартовом составе «Сьона» против «Цюриха»

В рамках восьмого тура чемпионата Швейцарии «Сьон» проведет гостевой поединок против «Цюриха».

Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресса», в стартовом составе гостей может появиться российский полузащитник Антон Миранчук. Хавбек включен в заявочный лист команды и вчера с делегацией клуба прибыл в Цюрих. Матч состоится в воскресенье, 29 сентября.

28-летний российский полузащитник пополнил ряды швейцарского коллектива в начале сентября. Миранчук подписал со «Сьоном» двухлетнее трудовое соглашение. Предыдущим местом работы Антона был московский «Локомотив».