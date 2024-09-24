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Сильянов оценил перспективы Антона Миранчука в Европе

24 Сентября 2024 • 16:27 Комментировать
Цюрих
...
Сьон
29.09 15:15

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов поделился мнением о перспективах полузащитника «Сьона» Антона Миранчука.

«Это его выбор, поэтому ему только удачи. После «Сьона» Антон 100% может перейти на повышение в более классную и статусную команду», — приводит слова Сильянова Legalbet.

Напомним, минувшим летом 28-летний Миранчук покинул «Локомотив» свободным агентом и подписал контракт со «Сьоном».

Стоит сказать, что Миранчук уже дебютировал за швейцарский клуб, но результативными действиями пока не отметился.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость россиянина составляет шесть миллионов евро.

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Локомотив Москва Сьон Антон Миранчук Александр Сильянов ещё теги

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ЦЮРИХ СЬОН
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