Сильянов оценил перспективы Антона Миранчука в Европе

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов поделился мнением о перспективах полузащитника «Сьона» Антона Миранчука.
«Это его выбор, поэтому ему только удачи. После «Сьона» Антон 100% может перейти на повышение в более классную и статусную команду», — приводит слова Сильянова Legalbet.
Напомним, минувшим летом 28-летний Миранчук покинул «Локомотив» свободным агентом и подписал контракт со «Сьоном».
Стоит сказать, что Миранчук уже дебютировал за швейцарский клуб, но результативными действиями пока не отметился.
Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость россиянина составляет шесть миллионов евро.
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