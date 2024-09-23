Бывший игрок сборной Швейцарии Даниэль Гигакс специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о новичке «Сьона» Антоне Миранчуке, который в выходные дебютировал за новый клуб.

«В прошлом «Сьон» всегда был клубом с большими амбициями и хотел регулярно участвовать в европейских соревнованиях. Однако в последние годы в клубе произошли некоторые потрясения, особенно в отношении спортивного руководства и смены тренеров... Из-за этого у клуба было много проблем. Что касается Антона Миранчука, то у него, безусловно, есть потенциал добиться успеха в «Сьоне». Возможно, у клуба нет финансовой мощи некоторых крупнейших команд Европы, но он может заявить о себе и получить игровую практику. Швейцарская лига также может стать для него хорошей площадкой для дальнейшего развития его навыков и принятия на себя роли лидера в команде. Амбиции клуба и желание президента клуба подписать его любой ценой указывают на то, что они возлагают на него большие надежды. Думаю, постепенно он адаптируется и проявит себя», - сказал Гигакс нашему корреспонденту.

«Сьон» на данный момент идёт на пятом месте таблицы с 11 баллами.