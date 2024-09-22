Антон Миранчук дебютировал за «Сьон»

В воскресенье «Сьон» проводит матч чемпионата Швейцарии против «Лугано». Российский полузащитник Антон Миранчук вышел на поле с первых минут. Для 28-летнего футболиста это дебют за «Сьон».

Напомним, что Антон Миранчук подписал контракт со «Сьоном» несколько недель назад. До того момента полузащитник провёл два с лишним месяца без клубной прописки. Летом Миранчук не смог договориться о продлении контракта с московским «Локомотивом».

Добавим, что на текущий момент «Сьон» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице швейцарской Суперлиги.