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Суперлига Швейцарии

Антон Миранчук дебютировал за «Сьон»

22 Сентября 2024 • 17:40 Комментировать

В воскресенье «Сьон» проводит матч чемпионата Швейцарии против «Лугано». Российский полузащитник Антон Миранчук вышел на поле с первых минут. Для 28-летнего футболиста это дебют за «Сьон».

Напомним, что Антон Миранчук подписал контракт со «Сьоном» несколько недель назад. До того момента полузащитник провёл два с лишним месяца без клубной прописки. Летом Миранчук не смог договориться о продлении контракта с московским «Локомотивом».

Добавим, что на текущий момент «Сьон» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице швейцарской Суперлиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Сьон Антон Миранчук
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