В «Сьоне» сообщили, что Миранчук выйдет в стартовом составе на матч с «Лугано»

Президент «Сьона» Кристиан Константин ответил на вопрос о дебюте российского полузащитника команды Антона Миранчука.

По словам Константина, тренер сказал о том, что за десять дней работы Миранчук сильно прибавил в плане физических кондиций.

«Сегодня он может рассчитывать на Антона в основном составе. Думаю, россиянин выйдет на поле с первых минут», — приводит слова Константина Sport24.

Напомним, 28-летний Миранчук присоединился к «Сьону» 9 сентября. Сегодня «Сьон» примет «Лугано» в рамках седьмого тура чемпионата Швейцарии. Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени.