Алексей Миранчук — о брате: «Если человек хочет играть в Европе, то найдёт себе какой-то вариант»

Хавбек американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о переезде своего брата Антона Миранчука в Европу.

В летнее трансферное окно Антон покинул «Локомотив» и перебрался в «Сьон».

Футболист признался, что рад за брата, который хотел перебраться в любой европейский клуб.

«Мой брат — это пример того, что, если человек хочет играть в Европе, то найдет себе какой-то вариант», — приводит слова Миранчука издание «Спорт-Экспресс».

28-летний Антон Миранчук подписал трудовой договор со «Сьоном» до лета 2026 года. Стоит сказать, что россиянин стал вторым по зарплате в чемпионате Швейцарии.