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Алексей Миранчук — о брате: «Если человек хочет играть в Европе, то найдёт себе какой-то вариант»

20 Сентября 2024 • 14:54 Комментировать
Сьон
...
Лугано
1 2.85 X 3.50 2 2.40
22.09 17:30

Хавбек американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о переезде своего брата Антона Миранчука в Европу.

В летнее трансферное окно Антон покинул «Локомотив» и перебрался в «Сьон».

Футболист признался, что рад за брата, который хотел перебраться в любой европейский клуб.

«Мой брат — это пример того, что, если человек хочет играть в Европе, то найдет себе какой-то вариант», — приводит слова Миранчука издание «Спорт-Экспресс».

28-летний Антон Миранчук подписал трудовой договор со «Сьоном» до лета 2026 года. Стоит сказать, что россиянин стал вторым по зарплате в чемпионате Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сьон Алексей Миранчук Антон Миранчук Атланта Юнайтед ещё теги

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