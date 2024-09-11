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В «Сьоне» сообщили, когда Антон Миранчук получит визу

11 Сентября 2024 • 12:40 Комментировать

После трансфера в «Сьон» Антон Миранчук уже получил временную рабочую визу. Президент швейцарского клуба Кристиан Константин рассказал, когда российский футболист получит постоянную визу.

«Мы сделали Антону Миранчуку временную рабочую визу, с ней всё хорошо. Постоянная рабочая виза будет сделана в течение 15-20 дней», - цитирует Константина Sport24.

Напомним, что 28-летний Антон Миранчук заключил с клубом «Сьон» контракт на два сезона. В швейцарскую команду российский хавбек перебрался в статусе свободного агента.

Ближайший матч «Сьон» проведёт 13 сентября – против «Ювентус Цюрих» в Кубке Швейцарии.

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Сьон Антон Миранчук Кристиан Константин ещё теги
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