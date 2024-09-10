Президент «Сьона» высказался о подписании Дзюбы и Джикии

Руководитель «Сьона» Кристиан Константин предположил, что клуб изучит возможность прихода Артёма Дзюбы и Георгия Джикии.

Форвард и игрок центра обороны пребывают в статусе свободных агентов. Функционер допустил, что руководство изучит данный вариант грядущего периода трансферов, в связи с тем, что нынешний подошёл к концу.

«Рассмотрим эти позиции в зимнее трансферное окно. Нам нужны усиления», - заявил Кристиан Константин в разговоре со Sport24.

Напомним, вчера в «Сьон» перешёл Антон Миранчук. Последним клубом Артёма Дзюбы является московский «Локомотив», а Георгия Джикии - московский «Спартак».

«Сьон» идёт на шестом месте в чемпионате Швейцарии, имея в своём активе 10 очков.