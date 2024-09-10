Сборная России обратилась к Антону Миранчуку

Полузащитник Антон Миранчук накануне перешел в швейцарский «Сьон». Пресс-служба сборной России отреагировала на трансфер 28-летнего экс-футболиста московского «Локомотива».

«Антонио Миранчук перешёл в «Сьон». Желаем много голов и ассистов в швейцарской Суперлиге», - говорится в публикации национальной команды.

Напомним, что трудовое соглашение Антона со швейцарской командой рассчитано на два года. В составе «Сьона» полузащитник будет выступать под десятым номером.

В прошлом сезоне Миранчук играл за «Локомотив». Хавбек покинул «железнодорожников» в связи с истечением срока трудового соглашения.