Погребняк высказался о переходе Миранчука в «Сьон»

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк поделился мнением о вчерашнем трансфере полузащитника Антона Миранчука в швейцарский клуб «Сьон».

«Очень рад за Антона. Миранчук - очень квалифицированный футболист с отличной техникой и видением поля. Отличный выбор! Желаю ему удачи в Швейцарии», - приводит слова Погребняка Metaratings.ru.

Миранчук пополнил ряды швейцарского коллектива в статусе свободного агента. 28-летний российский хавбек заключил трудовое соглашение на два года. За новую команду полузащитник будет выступать под десятым номером. Предыдущим клубом Антона был московский «Локомотив».