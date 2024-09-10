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Погребняк высказался о переходе Миранчука в «Сьон»

10 Сентября 2024 • 07:46 Комментировать

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк поделился мнением о вчерашнем трансфере полузащитника Антона Миранчука в швейцарский клуб «Сьон».

«Очень рад за Антона. Миранчук - очень квалифицированный футболист с отличной техникой и видением поля. Отличный выбор! Желаю ему удачи в Швейцарии», - приводит слова Погребняка Metaratings.ru.

Миранчук пополнил ряды швейцарского коллектива в статусе свободного агента. 28-летний российский хавбек заключил трудовое соглашение на два года. За новую команду полузащитник будет выступать под десятым номером. Предыдущим клубом Антона был московский «Локомотив».

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Сьон Павел Погребняк Антон Миранчук ещё теги
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