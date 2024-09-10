Наумов оценил трансфер Антона Миранчука

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался относительно перехода российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».
«Я рад за него, потому что у него времени в не оставалось. Получилось бы, что он без команды полгода - это ужасно. Он в «Сьоне» будет основным игроком, явно сильнее остальных», - передает слова Наумова Vprognoze.ru.
Миранчук присоединился к швейцарскому коллективу в статусе свободного агента. 28-летний полузащитник подписал двухлетнее трудовое соглашение. Предыдущим местом работы россиянина был московский «Локомотив».
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