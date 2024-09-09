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Камоцци считает переход в «Сьон» хорошим ходом для Антона Миранчука

09 Сентября 2024 • 21:54 Комментировать
ЯФ Ювентус
...
Сьон
13.09 21:00

Итальянский функционер Франко Камоцци прокомментировал переход бывшего хавбека «Локомотива» Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Переход в «Сьон» — хороший ход для Антона Миранчука. Он классный футболист, что доказал выступлениями за «Локомотив», — приводит слова Камоцци «Матч ТВ».

По мнению специалиста, через некоторое время Миранчук сможет перебраться в более статусную лигу.

9 сентября «Сьон» официально объявил о подписании двухлетнего трудового договора с Миранчуком.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость 28-летнего полузащитника в шесть миллионов евро.

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Сьон Антон Миранчук Франко Камоцци ещё теги

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ЯФ ЮВЕНТУС СЬОН
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Сегодня, 09 Сентября
21:54 · Швейцария
Камоцци считает переход в «Сьон» хорошим ходом для Антона Миранчука
21:25 · Швейцария
Корнеев положительно оценил трансфер Антона Миранчука в «Сьон»
20:37 · Швейцария
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