Камоцци считает переход в «Сьон» хорошим ходом для Антона Миранчука

Итальянский функционер Франко Камоцци прокомментировал переход бывшего хавбека «Локомотива» Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Переход в «Сьон» — хороший ход для Антона Миранчука. Он классный футболист, что доказал выступлениями за «Локомотив», — приводит слова Камоцци «Матч ТВ».

По мнению специалиста, через некоторое время Миранчук сможет перебраться в более статусную лигу.

9 сентября «Сьон» официально объявил о подписании двухлетнего трудового договора с Миранчуком.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость 28-летнего полузащитника в шесть миллионов евро.