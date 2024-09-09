Корнеев положительно оценил трансфер Антона Миранчука в «Сьон»

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев поделился комментарием о переходе экс-полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

По мнению эксперта, любой европейский клуб можно рассматривать, если он предлагает хороший проект и неплохую зарплату.

«Из европейского клуба открыты многие направления для продолжения карьеры», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, минувшим летом 28-летний Миранчук отказался продлевать трудовой договор с московским «Локомотивом».

Сегодня, 9 сентября, «Сьон» объявил о подписании двухлетнего контракта с россиянином.