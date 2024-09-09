Корнеев положительно оценил трансфер Антона Миранчука в «Сьон»

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев поделился комментарием о переходе экс-полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».
По мнению эксперта, любой европейский клуб можно рассматривать, если он предлагает хороший проект и неплохую зарплату.
«Из европейского клуба открыты многие направления для продолжения карьеры», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».
Напомним, минувшим летом 28-летний Миранчук отказался продлевать трудовой договор с московским «Локомотивом».
Сегодня, 9 сентября, «Сьон» объявил о подписании двухлетнего контракта с россиянином.
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