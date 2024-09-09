Баранник: «Антон Миранчук имеет шанс заявить о себе в Европе»

Футбольный функционер Дмитрий Баранник высказался о переходе российского полузащитника Антона Миранчука в «Сьон».

9 сентября 28-летний хавбек подписал трудовой договор со швейцарским клубом на два года.

«Время покажет, переход в «Сьон» — шаг вперед или назад. Он имеет шанс заявить о себе в Европе. Но это не ведущий европейский клуб», — заявил Баранник Legalbet.

По итогам шести сыгранных туров «Сьон» находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, имея в своей копилке десять очков.

13 сентября «Сьон» встретится с клубом «ЯФ Ювентус» в рамках 1/16 финала национального Кубка.